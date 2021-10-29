Симферополь, , 14:55 — REGNUM Общественный транспорт в Крыму в период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября будет работать в режиме выходного дня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обработка общественного транспорта © ИА REGNUM

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«В связи с нерабочими днями автобусы будут работать в режиме выходного дня, то есть с сокращением графика. При этом администрации Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, Советского и Черноморского районов должны в любом случае выпускать автобусы в минимальном количестве на маршруты, запросы граждан должны быть удовлетворены», — прокомментировал врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма ввели обязательную самоизоляцию для пожилых жителей региона (за исключением привитых от коронавируса или переболевших ковидом), в связи с чем приостановили действие льготного проезда для этой категории населения.