Подгорица, , 14:54 — REGNUM По данным Института общественного здравоохранения, в Черногории более 80 процентов людей, умерших от ковида с 1 мая 2021 года, не были вакцинированы.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом все умершие младше 40 лет также не были вакцинированы.

В итоге в стране восемь из десяти госпитализированных пациентов — это те, кто не был вакцинирован."Все умершие моложе 40 лет не были вакцинированы. Большинство погибших — это возрастные группы от 70 до 79 лет «, — говорится в сообщении.

В институте еще раз напомнили о важности вакцинации и о том, что Минздрав предоставил более миллиона доз вакцин.