Москва, , 14:54 — REGNUM Руководство нашей страны не теряет надежды «договориться» с Вашингтоном, чтобы он оставил Россию в хотя бы относительном покое на время так называемого «транзита», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 октября, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе критическая и в ближайшее время на линии соприкосновения могут возобновиться полноценные боевые действия.

Ранее заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила, что союзникам Вашингтона необходимо снять ограничения на поставки Украине «систем поражающего действия». У Украины должна быть возможность приобретать «средства, нужные ей для защиты», считает Купер.

« Совершенно очевидно, что дело идёт к новому обострению войны в Донбассе. В США такое обострение рассматривают как в широком политическом контексте, так и в контексте прикладном: в качестве возможности всё-таки помешать вводу в строй «Северного потока — 2».

Какие это будет иметь последствия для цен на газ в Европе, Вашингтон не волнует. Но европейцев, во всяком случае, немцев, точно волнует. Они пытаются усидеть на двух стульях, поддерживая Киев, с одной стороны, и продвигая дело запуска «Северного потока — 2», с другой. Пока это у них получается, но делать это им будет всё труднее.

Насколько я понимаю, руководство нашей страны не теряет надежды «договориться» с Вашингтоном, чтобы он оставил Россию в хотя бы относительном покое на время так называемого «транзита». На это можно было бы рассчитывать, но при других рейтингах доверия к власти. В США видят, что доверие граждан России к правительству падает, и будут своё давление наращивать.

Парировать рост давления со стороны Вашингтона можно, с одной стороны, усилением антиамериканского вектора в нашей внешней политике, в частности поставками современных вооружений в те точки, которые являются болезненными для США, и, с другой, — принятием реальных мер, направленных на восстановление поддержки власти со стороны большинства населения.

Скорее всего, ни первого, ни второго не будет. Наше правительство будет оставаться на позиции поиска некоего «компромисса» с Вашингтоном, в том числе и по Донбассу. Не зря же в наши СМИ запущена американская версия, что летом «из-за встречи Байдена и Путина в США отложили испытания гиперзвукового оружия». Руководству России говорят: а вы что готовы «отложить» ради новой встречи сейчас?

Если ставить такую встречу во главу угла, а она очень нужна тем, кто хочет сохранить в нашей стране правление крупного капитала, то да, «откладывать» придётся.

Тем не менее, и не помочь Донбассу отстоять свой выбор в условиях украинской агрессии Кремль не сможет — слишком велики будут внутриполитические издержки.