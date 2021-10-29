Новосибирск, , 14:54 — REGNUM Готовность технологической плиты малой арены нового ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске — 100%. Осталось залить лёд и установить борта. Лаборатория одобрила качество бетона, подтвердив, что он соответствует всем требованиям. Губернатор Андрей Травников провёл выездное рабочее совещание на стройплощадке многофункциональной ледовой арены. Какие виды работ стартуют в ближайшее время, а какие — в стадии завершения доложили строители главе региона.

Строительство ледовой арены в Новосибирске Правительство Новосибирской области

В настоящее время идёт остекление основной арены ЛДС. Практически каждое витражное стекло — уникально. Строители уверяют, что одинаковых по размеру на несколько тысяч квадратов остекления найдется разве что несколько пар. Вес «кусочков» этой мозаики на малой арене — около 80 килограммов, на основной — до 130-ти. Всего предстоит установить более 11 тысяч кв.м. витражей.

На основной арене идёт обустройство пароизоляции кровли: уже закрыто шесть тысяч квадратных метров из 17-ти, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения, устройства монолитных конструкций трибун. На шестом этаже приступили к монтажу вентиляционных установок для формирования микроклимата основной арены. На возведении объекта занято более 720 человек.

Также строители доложили о завершении одного из важнейших этапов строительства нового ледового дворца спорта — готовность технологической плиты малой арены составляет 100%. В системе одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента.

Напомним, в рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 идёт строительство не только многофункциональной ледовой арены, но и новой станции метро «Спортивная» возле неё, пяти крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров.

Строительство ледовой арены в Новосибирской области находится под строгим контролем регионального правительства, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».