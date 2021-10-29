Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Для проведения в Грузии второго тура выборов в органы местного самоуправления подготовлено 1830 избирательных участков. Об этом 29 октября сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгий Каландаришвили.

Избирательный участок в Грузии (сс) OSCE Parliamentary Assembly

«Вы будете выбирать мэров в пяти самоуправляющихся городах и в 15 муниципалитетах, а в 24 округах — 42 мажоритарных членов сакребуло (городских собраний)», — сказал Каландаришвили.

Он сообщил, что в списки для голосования внесли 2 088 722 человека. На 1750 избирательных участках, где зарегистрировано более 300 избирателей, во время голосования будет вестись видео и аудио запись.

Каландаришвили добавил, что проголосовать смогут также и те, кто заразился коронавирусом и находится в больнице или в изоляции. К тем из них, кто своевременно зарегистрировался на сайте ЦИК, будут приезжать члены 29 специальных участков.

Напомним, второй тур местных выборов в Грузии пройдёт 30 октября. Основное противостояние проходит между правящей партией «Грузинская мечта» и партией «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал экс-президент страны Михаил Саакашвили. Представители ЕНД заявляют о необходимости отстранить «Мечту» от власти, а лидеры правящей партии призывают не допустить возвращения режима Саакашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии завершился политический кризис — Кобахидзе