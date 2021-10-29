* ИГ — запрещённая в России организация

Манила, 29 октября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы Филиппин ликвидировали лидера местного отделения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Салахуддина Хассана. Об этом 29 октября сообщил портал Philstar.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Отмечается, что операция по его задержанию прошла в провинции Магинданао. При задержании погибла жена террориста, также состоящая в рядах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Власти страны объявили Хассана в розыск за организацию более 30 терактов.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперацию против предполагаемых сторонников группировки террористов «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дюрен немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия провела полиция ФРГ, в числе подозреваемых два немецко-российских гражданина.