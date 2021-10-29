Волгоград, , 14:58 — REGNUM Школьника, обвиняемого в планировании теракта в школе и в изготовлении взрывных устройств, отправил в СИЗО Центральный районный суд Волгограда, сообщили ИА REGNUM 29 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Суд Joe Gratz

В суд поступило ходатайство следователя об изменении меры пресечения несовершеннолетнему с запрета определённых действий на заключение под стражу. Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, судья удовлетворил прошение и постановил отправить подростка в СИЗО до 27 ноября 2021 года.

Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, подростка задержали в июне 2020 года, в квартире, где он проживал изъято 18 бутылок с зажигательной смесью, которые по словам мальчика он планировал использовать в развлекательных целях.

В апреле 2021 года суд направил его из СИЗО в психоневрологический диспансер. С 9 июля Южный военный окружной суд избрал подростку меру пресечения в виде ограничения определённых действий.

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