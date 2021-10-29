Пхеньян, , 14:50 — REGNUM В КНДР выступили с критикой в адрес крупнейшей транснациональной компании по производству программного обеспечения для вычислительной техники, а также назвали США «крупнейшей в мире хакерской империей».

Антиамериканский плакат КНДР

В статье «Кто виновный, а кто пострадавший?», опубликованной 28 октября на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства, говорится, что США заставили компанию Microsoft опубликовать доклад, в котором Китай, Россия, КНДР и Иран были названы «хакерскими государствами».

В статье также отмечается, что с 2012 по 2014 год США, воспользовавшись информационно-коммуникационными сетями Дании, подслушивали и наблюдали за высокопоставленными чиновниками Германии, Швеции, Норвегии и Франции, а также «с улыбкой на лице» твердили о сплочении с союзниками.

«Вопреки этому США, замяв свои разведывательные преступления и сфабриковав серии необоснованных и лживых «версий кибератаки», бешено развертывают кампанию критики в отношении разных суверенных государств, — говорится в статье. — Все факты дают четкое доказательство, что именно США представляют собой крупнейшую в мире хакерскую империю, которая ради своих интересов и гегемонии не брезгуют никакими средствами, способами и объектами».