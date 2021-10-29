Ульяновск, , 14:50 — REGNUM Ульяновская область планирует развивать торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Республикой Вьетнам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его встречи с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава Ульяновской области отметил, что республика сегодня является «динамично развивающейся» страной, что важно как для России, так и для региона. Территории связывают история и «давние дружеские отношения».

«Товарооборот не велик, и мы бы хотели активнее развивать экономическое взаимодействие. У нас есть что предложить в части экспорта, а также есть площадки, куда на выгодных условиях могли бы зайти инвесторы», — сказал Алексей Русских.

Господин Динь Ван Донг выразил готовность «перезагрузить наше сотрудничество», подчеркнув интерес в части экономического взаимодействия и торговых отношений:

«Нас заинтересовали возможности портовой экономической зоны в Ульяновске, где действует льготные налоговые режимы».

Вьетнамская делегация посетила в Ульяновской области торгово-промышленную палату, обсудила перспективы сотрудничества в Корпорации развития промышленности и предпринимательства и планы по открытию русско-вьетнамского центра за счёт частных инвестиций.

Региональные власти отмечают, что две компании из Ульяновска начали поставки продукции во вьетнамские торговые сети.

«Попросили Генконсула оказать поддержку, чтобы этот опыт перенести для расширения товарооборота. В том числе за счёт размещения продукции ульяновских производителей на ведущих маркетплейсах Вьетнама», — сообщил глава совета директоров корпорации развития Руслан Гайнетдинов.