Ульяновск, 29 октября 2021, 14:50 — REGNUM Ульяновская область планирует развивать торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество с Республикой Вьетнам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам его встречи с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донгом.
Глава Ульяновской области отметил, что республика сегодня является «динамично развивающейся» страной, что важно как для России, так и для региона. Территории связывают история и «давние дружеские отношения».
Господин Динь Ван Донг выразил готовность «перезагрузить наше сотрудничество», подчеркнув интерес в части экономического взаимодействия и торговых отношений:
Вьетнамская делегация посетила в Ульяновской области торгово-промышленную палату, обсудила перспективы сотрудничества в Корпорации развития промышленности и предпринимательства и планы по открытию русско-вьетнамского центра за счёт частных инвестиций.
Региональные власти отмечают, что две компании из Ульяновска начали поставки продукции во вьетнамские торговые сети.