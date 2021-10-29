Калуга, 29 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Первая международная научно-практическая конференция «Человек-Земля-Космос», посвященная 650-летию Калуги и 60-летию первого полёта человека в космос, состоялась 29 октября в Калуге в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки, выступившем организатором мероприятия.

Фото министерства образования и науки Калужской области Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев выступил на конференции «Человек-Земля-Космос»

Конференция прошла в очно-заочном формате и к участию в ней были приглашены ведущие специалисты ракетно-космической отрасли, представители основных научных центров и научно-производственных предприятий, а также университетов Российской Федерации и других стран. В режиме видеоконференции заслушаны доклады участников из Японии, Великобритании, Китая, Белоруссии и Казахстана. В рамках конференции работали две секции: «Философско-культурологические основания космонавтики» и «Ракетно-космическая отрасль. Современность и будущее». Цель конференции — исследование и распространение гуманитарных и научно-технических аспектов роли и значения первого полета человека в космос, истории, проблем и перспектив развития космонавтики. Планируется, что конференция станет ежегодной.

«Мы связываем с этой конференцией большие надежды. Прежде всего, потому, что темы, связанные с освоением космического пространства и осмыслением всего, что называется космосом, вкладом в его изучение нашего выдающегося земляка Константина Эдуардовича Циолковского, других мыслителей, учёных, инженеров, нуждается в серьёзном научном осмыслении. И мы видим широкую потребность в этом. Калужская область стала одним из первых регионов, где появились образовательные организации — школы, учреждения дополнительного образования с космическим компонентом. И мы стараемся путем их развития, путём реализации образовательных программ воспитывать достойную смену и всегда поддерживать у детей и молодежи интерес к космосу», — отметил министр образования и науки области Александр Аникеев.