Москва, 29 октября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Темпы восстановления промышленного производства в РФ могут снизиться в случае введения более жестких антиковидных ограничений или изменения внешнеэкономической конъюнктуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявила профессор кафедры государственного регулирования экономики института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова.

Промышленность

«Промышленному росту в стране способствовала относительно благоприятная эпидемиологическая ситуация первой половины 2021 года, адаптация национальной экономики к вводившимся ограничениям. В период пандемии объемы промышленного производства в России снизились в меньшей степени, чем в большинстве европейских стран. Сыграла свою роль и благоприятная ситуация на рынках сырьевых материалов. Последнее обстоятельство особенно значимо с точки зрения статистических показателей», — сказала Маликова.

По ее словам, что касается структурных аспектов промышленного роста, то наиболее благоприятной ситуация была для сырьевого комплекса, металлургии и металлообработки.

«Текущие данные позволяют говорить о формировании по итогам 2021 года прироста промышленного производства. Однако темпы восстановления могут снизиться в случае необходимости введения более жестких антиковидных ограничений или изменения внешнеэкономической конъюнктуры», — уточнила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ухудшение в РФ ситуации с распространением коронавируса плохо отразится на темпах роста промпроизводства.