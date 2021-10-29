Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM В Екатеринбурге ко всемирной летней Универсиаде 2023 года построят Дворец дзюдо в японском стиле. Информация об этом опубликована на сайте Госэкспертизы Свердловской области.

Дзюдо Schnuffel2002

Идея строительства объекта появилась еще пять лет назад. Был составлен проект и началось проведение работ. Однако в связи с решением провести летнюю Универсиаду в Екатеринбурге строительство было приостановлено. Проведение столь масштабных соревнований потребовало проекта более высокого уровня.

Теперь новое решение по строительству спортивного комплекса утвердило управление Госэкспертизы Свердловской области. Объект появится в районе Академическом рядом с Преображенским парком. Это будет четырехэтажное сооружение, которое позже сможет принимать крупнейшие соревнования по различным видам единоборств.

Площадь здания составит 16 800 квадратных метров. Максимальная вместимость комплекса достигнет 2 тысяч человек.

На соревнования смогут попасть и люди с ограниченными возможностями. Для них в помещении предусмотрены специальные места и лифты.