Москва, , 14:46 — REGNUM Одна из причин того, что в РФ в сентябре 2021 года больше чем на 25% выросло количество выданных кредитных карт, связано с расширением сети безналичных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Кредитные карты

«Всплеск выдачи кредитных карт в сентябре обусловлен прежде всего сезонным фактором. Люди массово выходят из отпусков, в результате чего наблюдается всплеск деловой, в том числе и кредитной активности, — сказал Твердохлеб. — Второй фактор — общая тенденция, которую мы наблюдаем на денежном рынке в связи с расширением сети безналичных платежей и повышением привлекательности кредитных карт как финансового инструмента».

Как пояснил экономист, всё больше людей видят выгоды банковских продуктов, и все больше интересных предложений с хорошим льготным периодом и привлекательными ставками по кредитованию выводят на рынок банки.

«С закредитованностью населения эта тенденция определенно не связана», — уточнил Твердохлеб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года был зафиксирован почти 8-процентный рост лимитов по кредитным картам.