Москва, 29 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Инфляция в странах еврозоны уже сказалась на курсе европейской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований внешней торговли РАНХиГС Юрий Зайцев. Так он прокомментировал высказывание главы европейского центробанка Кристин Лагард о том, что период высокой инфляции в еврозоне продолжится дольше, чем предполагалось.

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«Действительно, за последний год инфляция в еврозоне росла и в сентябре 2021 года составила 3,4%, что является достаточно существенным отклонением от целевого значения в 2%, — сказал Зайцев. — В числе факторов, которые влияют на темпы роста инфляции, помимо цен на энергоносители, стоит указать последствия пандемии».

Как подчеркнул Зайцев, экономика в странах еврозоны начинает восстанавливаться, однако предложение не успевает за спросом, что подстегивает рост цен. Также инфляционное давление усиливается из-за действий регуляторов, удерживающих старый уровень процентной ставки, фискальных мер по поддержке национальных экономик в период пандемии.

«Что касается валютного курса, то инфляция в еврозоне уже сказалась на нем. В силу подъема цен на импорт растет спрос и на европейскую валюту. Соответственно она дорожает», — пояснил Зайцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам дня 28 октября пара евро/рубль повысилась на 0,15%, до 82,05 руб.