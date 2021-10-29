Москва, , 14:44 — REGNUM Госдеп не случайно пытается ограничить районы над Россией и Украиной, над которыми могут летать американские авиакомпании. В основном это районы, прилегающие к Крыму и Донбассу, где весьма вероятно новое военное обострение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Авиаперевозки Sean MacEntee

«Во всяком случае, риторика официальных американских лиц всячески поощряет начатое Киевом повышение военной активности. В случае такого развития событий пассажирские самолеты вполне могут стать случайными, а то и преднамеренными жертвами.

Но для американских авиакомпаний такие ограничения невыгодны, поскольку сильно удлиняют для них маршруты. И выгоды короткого маршрута над Россией для них на первом месте.

Как известно, даже во времена второй Мировой войны, когда немецкие подлодки охотились в Карибском море, туристические компании очень возмущались запретом на иллюминацию и музыку на пассажирских лайнерах — туристы начали терять интерес к таким круизам.

Российская же сторона не против выдать дополнительные разрешения для пролетов — это же приносит дополнительные средства в бюджет, а заодно обеспечивает некоторое сдерживание агрессивных намерений политиков.

Но Украина, если и впрямь собирается возобновить военные действия, по логике обязана будет закрыть небо для гражданских бортов. Впрочем, в 2014 году она этого не сделала и никак за это не наказана.

Так что на месте пассажиров я бы сейчас избегал таких маршрутов ради собственной безопасности, даже если это не американские самолеты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация Airlines for America, объединяющая несколько американских авиаперевозчиков, обратилась в Госдепартамент США с просьбой «обеспечить их право на пролет» над воздушным пространством России.

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