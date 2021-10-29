Омск, , 14:44 — REGNUM Российское правительство выделит Омской области инфраструктурный бюджетный кредит на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры новых микрорайонов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его сумма составит 3,9 миллиарда рублей.

Здание правительства России Pepijn Schmitz

Этот вопрос обсуждался накануне, 28 октября, на заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя Марата Хуснуллина.

Инфраструктурный бюджетный кредит планируется направить на развитие улично-дорожной сети общей протяженностью 13,5 км на территориях застройки, устройство 10,6 км контактной троллейбусной сети по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской, строительство двух тяговых подстанций и реконструкцию троллейбусного депо на ул. Ватутина.

Также в планах — покупка 49 троллейбусов.

«Реализация проекта обеспечит пассажирское сообщение с новыми жилыми районами и, что важно, снизит экологическую нагрузку за счет замены существующих автобусов с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт», — подчеркнул Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейской автономии тоже одобрили заявку на инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 276 млн рублей. Деньги регион потратит на подготовку к строительству в Смидовичском городском поселении жилого комплекса, в который в том числе будут переселять жителей ветхих домов.

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