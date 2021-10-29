Краснодар, 29 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Ход расследования уголовного дела о насилии в отношении ученика второго класса одной из школ Кубани поставлен на контроль в центральном аппарате СК по решению председателя СКР Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 29 октября.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. доложить о ходе расследования данного уголовного дела, досконально изучить ситуацию и установить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления», — уточнили в СК.

Ранее в ряде телеграм-каналов и СМИ появились сообщения о случае надругательства над учеником второго класса с особенностями развития со стороны других учащихся. К мальчику, как сообщалось, применили сексуальное насилие, а происходящее сняли на видео. Прокуратура также начала проверку.