Москва, 29 октября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Россия способна оперативно обеспечить действие бесполетной зоны над территорией Донбасса. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Украина сегодня фактически официально объявила себя военным противником России», — сказал эксперт.

По этой причине РФ следует в своих действиях исходить из этой новой реальности. Причем первые шаги в этом направлении уже предприняты, убежден участник ток-шоу.

«Не случайны, я думаю, масштабные учения сухопутных ПВО на полигоне в Астраханской области. Впервые были показаны боевые пуски новейшего российского зенитного ракетного комплекса средней дальности Бук-М3», — заявил Коротченко.