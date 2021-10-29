Мурманск, , 14:40 — REGNUM На полмиллиона тонн рыбной продукции в год можно увеличить грузооборот российских портов, если государство и муниципальные власти будут через систему госзакупок стимулировать потребление рыбы в дошкольных и школьных бюджетных учреждениях, в армии и в системе здравоохранения, считает председатель правления межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, в прошлом руководитель Мурманского морского рыбного порта Валентин Балашов. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Продажа рыбы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Социально ориентированное государство обязано заниматься здоровьем населения, в первую очередь детей, воспитывать их любителями и потребителями рыбы. В Советском Союзе это делалось через «рыбные четверги» с их рыбными котлетами и рыбными супами. В Норвегии разработали госпрограмму для детских садов, малышня играет в поваров, учится готовить и есть рыбу. Во-первых, это укрепление здоровья их населения, а во-вторых расширение объемов внутреннего потребления норвежской рыбы», — считает собеседник ИА REGNUM.

Балашов сообщил, что официально объявленное потребление рыбы на человека — 21 кг в год, хотя ежегодная производственная и таможенная статистика такого объема не подтверждает — максимум 13 кг в весе готовой продукции на одного россиянина.

«У нас 21 миллион детей до 18 лет, 70% из них посещают школы и детские сады», — напомнил эксперт и добавил, что ранее президент РФ Владимир Путин высказался с критикой за незагруженность на заседании президиума Госсовета по транспортной стратегии до 2030 года. А рост внутреннего потребления рыбы увеличит грузооборот некоторых российских рыбных портов.

По словам эксперта, в российской системе дошкольного и школьного образования уже предусмотрены деньги на питание. «Директор детского садика покупает столько-то гречки, мяса, и столько-то рыбы. По 44-му федеральному закону они покупают самую дешевую — тиляпию и пангасиуса, выращенную в заграничных «азиатских лужах» и вскормленную неизвестно чем. Правительству России пора уже издать акт о питании детей и школьников минтаем, выловленным российскими судами», — считает рыбопромышленник.