Москва, , 14:40 — REGNUM Гражданин Таджикистана Руслани Муроджонзода, известный как блогер Руслан Бобиев, приговорён к десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передаёт 29 октября корреспондент ИА REGNUM.

Храм Василия Блаженного Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Соответствующее решение вынесено в судебном участке №370 мирового судьи Тверского района Москвы. Аналогичное наказание выбрано и в отношении его 19-летней подруги Анастасии Чистовой. Отметим, что именного этого срока требовала сторона обвинения.

Суд признал мужчину и женщину виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Как сообщало ИА REGNUM, Муроджонзода и Чистова приняли участие в аморальной фотосессии на фоне православного храма Василия Блаженного в центре Москвы, во время которой имитировали интимную связь.

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