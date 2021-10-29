Уфа, , 14:50 — REGNUM Изучить и проверить доводы обратившихся к руководству Следственного комитета России юристов из Башкирии поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

Сообщается, что в СМИ было опубликовано обращение к руководству СК России с просьбой проверить информацию, по мнению граждан, о коррупции в правоохранительных органах Башкирии.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ изучить и тщательно проверить доводы обратившихся.

«В своем обращении группа граждан отмечает необъективность принятия процессуальных решений со стороны следственных органов СУ СК России по Республике Башкортостан, а также возможного умышленного затягивания расследования уголовных дел в отношении должностных лиц», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Бастрыкин поручил по итогам проверки представить доклад.