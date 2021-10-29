Цхинвал, 29 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Одно из наиболее важных направлений, в котором нужно работать сотрудникам Службы внешней разведки (СВР) Южной Осетии — это отслеживание угроз, исходящих от Грузии. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 29 октября, поздравляя сотрудников СВР с 18-летием со дня образования ведомства.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

Глава республики отметил, что 36% негативной информации в адрес Южной Осетии идёт от Грузии.

«Нужно с сожалением отметить, что некоторые граждане «ведутся» на эти публикации. Одна из задач СВР — минимизировать то воздействие на политические процессы, которое может быть со стороны Грузии и других недружественных государств», — сказал Бибилов.

Он добавил, что вскоре в Южной Осетии будут выборы президента республики, в связи с этим у СВР будет больше работы, так как подобными событиями интересуются и «недруги» государства.

Напомним, президентские выборы в Южной Осетии должны пройти весной 2022 года. Бибилов вступил в должность главы республики в апреле 2017 года.