Москва, , 14:37 — REGNUM Обычно, говоря о финансовой пирамиде, понимается вовлечение людей в бизнес, где основой дохода является привлечение новых участников с финансовым взносом, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Сидорчук.

Пирамида

«Для такого рода участия, в основном «вербуются» люди с «тревожной» психикой, у которых преобладает иррациональный тип мышления.

С учетом того, что в этих условиях за предложениями организаторов всегда стоит обман при вовлечении участника, здесь нельзя говорить о маркетинге, который обычно руководствуйся определенными этическими стандартами (например, этическим кодом ESOMAR, Европейского сообщества исследователей рынка и общественного мнения).

Здесь следует говорить о методах социальной инженерии, когда целью является не удовлетворение потребностей потребителя, как в маркетинге, а психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий.

В этой связи методы такого рода манипуляций будут постоянно меняться, подстраиваясь под интересы потенциальной аудитории. Использование компьютерных игр является удобным форматом для манипуляции.

Тем более, что часто зацикленные на компьютерных играх люди переживают депрессивные и беспокойные состояния, и становятся более податливыми на внешнее влияние игрового сообщества», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появился новый тип финансовых пирамид, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

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