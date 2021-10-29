Одесса, Украина, , 14:36 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский из-за роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом на Украине обратился к жителям страны с призывом отключить соцсети, «включить мозг» и начать прививаться от COVID-19. Он заявил об этом во время заседания конгресса местных и региональных властей в Одессе, трансляция которого велась странице офиса президента в соцсети Facebook.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу (вакцинации — ред.) и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение. Нужно бояться не страшилок в медиа и соцсетях, а конкретно вируса», — сказал он.

При этом Зеленский уточнил, что власти Украины собираются увеличить темпы вакцинации населения страны почти до 300 тысяч в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Эквадор получил новую партию вакцин от COVID-19, переданных правительством КНР в качестве вклада в национальный план иммунизации.