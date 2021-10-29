Саратов, , 14:37 — REGNUM В Саратовской области построили и ввели в эксплуатацию с января по октябрь этого года 39 многоквартирных жилых домов общей площадью 301,3 тыс. кв. метров, что больше аналогичного периода 2020 года на 22,5%. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба минстроительства и ЖКХ области.

Строительство дома

Только в октябре построено восемь многоквартирных домов общей площадью 110,2 тыс. кв. метров, что больше показателя октября 2020 года в 3,3 раза.

По данным регионального отделения Центробанка, за восемь месяцев 2021 года жителям Саратовской области выдано 18 356 ипотечных кредитов (за январь-август 2020 года выдали на 27% меньше).Также возросло количество выданных ипотечных кредитов под долевое строительство. Если в 2020 году выдали 2668 кредитов, то в 2021 — 2893.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России за январь-сентябрь 2021 года введено 62,7 млн квадратных метров жилья. Лидерами среди российских регионов по объёму введенного жилья за январь-сентябрь стали Московская область — более 7,1 млн квадратных метров, Москва — более 5,1 млн, Краснодарский край — более 3,8 млн.

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