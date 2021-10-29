Берлин, , 14:35 — REGNUM Блокировка в Белоруссии сайта DW и ряда других СМИ является актом отчаяния руководства постсоветской республики. Об этом заявил гендиректор авторитетной германской медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург.

Блокировка сайта geralt

Инфоповод: Мининформации Белоруссии разъясняет блокировку сайтов трёх СМИ

«Претензии к DW абсолютно смехотворны. Господин Лукашенко показал, что в борьбе против своего собственного народа он не чурается ничего, чтобы удержаться у власти. Активное использование ресурсов независимых СМИ со всей ясностью демонстрирует, что люди в Белоруссии больше не доверяют контролируемым государством средствам массовой информации. Мы протестуем против блокировки наших ресурсов, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране», — цитирует DW заявление своего гендиректора.

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