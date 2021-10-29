Москва, 29 октября 2021, 14:34 — REGNUM Обвинительный приговор оппозиционному русскоязычному журналисту Юрию Алексееву в Латвии является политически мотивированным, заявили 29 октября в посольстве РФ.
В посольстве добавили, что «латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение».
Как сообщало ИА REGNUM, к одному году и двум месяцам тюрьмы приговорил оппозиционного латвийского журналиста Юрия Алексеева, который пишет на русском языке, Пардаугавский суд Риги.