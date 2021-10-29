Москва, , 14:34 — REGNUM Обвинительный приговор оппозиционному русскоязычному журналисту Юрию Алексееву в Латвии является политически мотивированным, заявили 29 октября в посольстве РФ.

За решеткой diegoattorney

«Призываем в очередной раз авторитетные органы ООН, ОБСЕ и СЕ обратить, наконец, внимание на сегодняшний, как представляется, политически мотивированный вердикт Пардаугавского суда г. Рига в отношении Юрия Алексеева, который ясно указывает на «нечистоплотность» местных госструктур при соблюдении международных обязательств, взятых на себя Латвией», — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В посольстве добавили, что «латвийская фемида продолжает беспощадное наступление на любое проявление инакомыслия, выхолащивая ростки свободы слова и тщательно искореняя чуждое ей мировоззрение».

Как сообщало ИА REGNUM, к одному году и двум месяцам тюрьмы приговорил оппозиционного латвийского журналиста Юрия Алексеева, который пишет на русском языке, Пардаугавский суд Риги.