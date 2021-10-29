Варшава, 29 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 575 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 29 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом семь нелегалов были задержаны. Из них пять человек оказались гражданами Ирака, еще двое — Афганистана. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Все задержанные при попытке пересечения польско-белорусской границы 29 октября — молодые люди. По мнению польских спецслужб, некоторые из них могут представлять серьезную угрозу безопасности Польши, потому что могут быть связаны с экстремистскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.