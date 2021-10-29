Пермь, 29 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. На заседании правительства Пермского края 29 октября состоялась церемония награждения пермяков, которые спасали людей во время стрельбы в вузе Перми и помогали пострадавшим после ЧП. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Награждённые пермяки

Высшую награду Пермского края — памятный знаком «Герб Пермского края» I степени — из рук губернатора получили сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД РФ по городу Перми старший лейтенант Константин Калинин и капитан Владимир Макаров. Напомним. они обезвредили вооруженного студента и организовали эвакуацию людей из университетского корпуса.

«Только благодаря вашей смелости, профессионализму и настоящему подвигу удалось избежать еще большего числа жертв трагедии», — сказал глава региона Дмитрий Махонин.

Также он выразил слова благодарности в адрес фельдшера, которая первой приступила к оказанию помощи раненым, и психологов, работавших с пострадавшими и всеми, кому была нужна поддержка профессионалов после пережитого.

Благодарственными письмами губернатора Пермского края награждены фельдшер Городской клинической поликлиники Перми Анна Никитина — за самоотверженность при оказании первой медицинской помощи пострадавшим в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева; врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева; директор Центра психолого-педагогической помощи, заведующий кафедрой психологии развития Пермского государственного национального исследовательского университета Светлана Жданова — за оказание экстренной психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Также благодарственными письмами отмечены заведующая центром — врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением Клинической больницы Свердловского района Перми Алла Виноградова, психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Дудко, замначальника отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анна Куркина, психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Михаил Лебедев, начальник отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Полякова, психолог отдела экстренного реагирования Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Анастасия Сокинина и психолог отдела экстренного реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Альбина Ягудина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 сентября на территории Пермского государственного национального исследовательского университета вооруженный студент открыл стрельбу по прохожим и находящимся в здании людям. Пострадали десятки людей. Среди погибших 20 человек. По факту массового убийства возбудили уголовное дело. Студенту предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

Добавим, в конце сентября двое полицейских получили из рук главы МВД РФ Владимира Колокольцева госнаграды: Константин Калинин — орден Мужества, Владимир Макаров — медаль «За отличие в охране общественного порядка». Кроме того, автоинспекторы были повышены в званиях.