Китакюсю, 29 октября 2021, 14:31 — REGNUM Российская гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Об этом 29 октября сообщает ИА REGNUM.

Дина Аверина
Дина Аверина
Mos.ru

Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. С учётом командных золотых медалей она после победы сборной России в групповых упражнениях догнала Канаеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира.

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