Китакюсю, , 14:31 — REGNUM Российская гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Об этом 29 октября сообщает ИА REGNUM.

Дина Аверина Mos.ru

Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. С учётом командных золотых медалей она после победы сборной России в групповых упражнениях догнала Канаеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира.

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