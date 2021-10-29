Китакюсю, Япония, 29 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Российская гимнастка Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира. Об этом 29 октября сообщает ИА REGNUM.

Mos.ru Дина Аверина

Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. С учётом командных золотых медалей она после победы сборной России в групповых упражнениях догнала Канаеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира.