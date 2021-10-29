Стокгольм, 29 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Профессор медицины Кристина Сундквист из Лундского университета подозревается в нарушении закона об этике в связи с исследованиями, в которых она доказала, что большинство изнасилований в Швеции совершают иммигранты. Об этом она рассказала в интервью Polskie Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Весной этого года команда профессора Сундквист опубликовала результаты исследования на основе более 3 тысяч судебных решений, из которых следует, что почти 60% всех людей, осужденных в Швеции за изнасилование в 2000—2015 годах, имели иностранное происхождение.

Ученая объяснила, что до нее никто не проводил таких анализов, потому что «не хотели, чтобы их обвиняли в ксенофобии».

Работа за редким исключением не обсуждалась в крупных шведских СМИ, но вызвала споры в научном сообществе. Аспирант из Гётеборгского университета пожаловался в прокуратуру, которая сначала отказалась возбуждать дело, а недавно по просьбе Апелляционной палаты по этике научных исследований начала расследование.

Исследователи подозреваются в нарушении закона, поскольку, по мнению следователей, у них не было разрешения на анализ «конфиденциальных данных». В Швеции такими данными считаются данные о национальности, этнической принадлежности или вероисповедании.

Однако сама профессор считает, что у нее было разрешение на проведение исследований, потому что ученые имеют право пользоваться любой информацией (кроме засекреченной) для научной деятельности.