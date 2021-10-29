Москва, 29 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Активность ЦБ РФ по пресечению деятельности финансовых пирамид, действительно, впечатляет, и такую активность можно только приветствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий площадки синдицированных инвестиций «SMPL» Олег Лозовой.

Katrina.Tuliao Финансовый рынок

«Однако, как бы, в процессе борьбы с данным видом мошенничества (то, что финансовые пирамиды являются одним из видов мошенничества, нет никаких сомнений) — не перегнуть палку.

Судите сами, первый же признак финансовой пирамиды, по версии ЦБ, это «обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую предлагают банки».

Но дело в том, что инвестиции и называются «инвестициями», и за частую «венчурными инвестициями» (то есть высокорисковыми инвестициями), потому что их доходность существенно выше банковской доходности.

Иными словами, если бы у инвестиций доходность была исключительно на уровне банковской доходности, то никто бы никогда и никуда не инвестировал (а зачем, если можно просто держать деньги в банке?).

В принципе, на основании этого признака («обещание доходности инвестиций существенно выше той, которую предлагают банки»), можно любую инвестиционную сделку признать финансовой пирамидой.

Ключевой вопрос — оценивает ли ЦБ РФ ту или иную инвестиционную деятельность по совокупности признаков или по отдельным признакам.

Если по совокупности (хотя бы по двум-трем признакам из четырех), то тогда все нормально, если же одного отдельного признака достаточно, то страшно представить последствия данного права», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что в России появился новый тип финансовых пирамид.

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