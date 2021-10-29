Владикавказ, 29 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Северной Осетии могут разместить Кавказскую штаб-квартиру Русского географического общества (РГО). С таким предложением обратился глава республики Сергей Меняйло к первому вице-президенту РГО Артуру Чилингарову. Это предложение получило поддержку, сообщили в пресс-службе руководителя субъекта РФ.

Северная Осетия

Напомним, отделение Русского географического общества в Северной Осетии было создано в марте 1972 года. Его базой является факультет географии и геоэкологии Северо-Осетинского госуниверситета.

Между республикой и РГО будет продолжено сотрудничество, направленное на изучение географии и смежных наук на территории РСО-Алании. Кроме того, совместной работой властей региона и РГО станут различные конференции, научные семинары, конкурсы, фестивали, кинопоказы и другие мероприятия.