Верона, Италия, 29 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Характер альянса США — ЕС изменился, он более не естественен. Об этом бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди заявил 29 октября на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.

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«Альянс между Европой и США более не является естественным, но должен выстраиваться», — сказал Проди во время дискуссии.

Он также заявил, что сожалеет о неучастии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в очной встрече лидеров Группы двадцати (G20) в Риме, которая начнётся 30 октября. Больший прогресс был бы вероятен, отметил он, если бы Путин и Си физически присутствовали на саммите.

Проди пояснил, что международных встречах большое значение имеет физическое присутствие. Политику делают, глядя в глаза, а 2/3 вещей происходят в кулуарах, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Путин, приветствуяучастников и гостей Евразийского экономического форума, заявил об открытости России для сотрудничества с другими странами в области энергобезопасности, изменения климата и преодоления дисбалансов в глобальной экономике.

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