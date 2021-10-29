Уфа, , 14:28 — REGNUM Полковник внутренней службы Владимир Горин назначен заместителем начальника Главного управления МЧС России по Башкирии. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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«Приказом временно исполняющего обязанности министра МЧС России от 15.10.2021 №698-НС заместителем начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан — начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления назначен полковник внутренней службы Владимир Николаевич Горин», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Горин родился 29 января 1977 года в Мелеузовском районе Башкирии в селе Александровка. В 1997 году стал выпускником Екатеринбургского пожарно-технического училища МВД РФ.

Работал дознавателем седьмого отряда государственной противопожарной службы МВД Башкирии, занимал пост заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Был награжден медалями «За содружество во имя спасения», «За отличия в службе» I II III степени, медалью МЧС РФ «Маршал Василий Чуйков», нагрудными знаками «За заслуги» и «Лучший работник пожарной охраны».