Китакюсю, Япония, 29 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповом многоборье на чемпионате мира в Японии. Об этом 29 октября сообщает ИА REGNUM.

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В составе российской команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Алиса Тищенко, Мария Толкачева и Ангелина Шкатова.

Сборная России заработала 46,250 балла за упражнение с пятью мячами. За упражнение с тремя обручами и двумя парами булав команда получила 42,100 балла. Общий результат составил 88,350 балла.

Серебряным призёром стала сборная Италии (86,000). Замкнули тройку спортсменки из Белоруссии (85,400).