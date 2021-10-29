Кострома, , 14:31 — REGNUM Во Всероссийской переписи населения приняли участие 37% населения Костромской области. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучила руководитель Костромастата Ирина Половникова.

Переписчик работает с планшетом Алексей Колчин © ИА REGNUM

29% из них сообщили данные специалистам через портал «Госуслуг». Информация актуальна на вечер 27 октября.

Напомним, основной этап переписи начался 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года. Костромичи могут дождаться специалиста с планшетом, пройти процесс через портал «Госуслуги» или переписаться на стационарном переписном участке.

Если человек прошёл перепись на портале, он получит QR-код. Его необходимо предъявить специалисту, чтобы избежать дублирования записей в базе данных. Всего в Костромской области расположено 189 переписных участков, 83 из них в Костроме. Итоги переписи станут известны в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области работать на переписи населения будет 1141 специалист

Читайте развитие сюжета: Во Всероссийской переписи населения приняли участие 64 млн человек