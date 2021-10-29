Москва, 29 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На федеральном уровне льготы по транспортному налогу предоставляются не для всех пенсионеров, а только для инвалидов, ветеранов или героев РФ. Транспортный налог относится к региональным, то есть поступления от него остаются в бюджете региона, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

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«Это значит, что регионы России вправе самостоятельно устанавливать льготы по транспортному налогу для пенсионеров, чем некоторые из них и пользуются.

Так, в Карелии пенсионеры получают скидку 50% на налог на легковой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил.

Отмена налога на федеральном уровне означает необходимость компенсации выпадающих поступлений в региональных бюджетах.

При этом в каждом регионе есть свои особенности, поэтому транспортный налог может быть инструментом решения как-то локальных задач.

Например поддержка сельского населения, стимулирование приобретения автомобилей конкретных категорий, демотивация приобретения автомобиля жителями мегаполисов.

В связи с этим целесообразно оставить решение по транспортному налогу за каждым регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Иван Сухарев (ЛДПР) полагает, что ряд пенсионеров следует освободить от уплаты транспортного налога.

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