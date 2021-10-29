Москва, 29 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Украина готовится к агрессии в адрес России и не скрывает этого. Об этом 29 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Маски сброшены, Украина открыто готовится к войне с Россией. Фактически открыто США призвали все страны НАТО осуществить массированные поставки вооружения для украинской армии», — сказал Коротченко.

Однако России не стоит отчаиваться. Агрессия Украины даст Москве право на жесткий ответ.