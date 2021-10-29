Челябинск, 29 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Челябинской таможне сменился руководитель. Глава подразделения Андрей Максимов назначен заместителем начальника Уральского таможенного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Ctu.customs.ru На таможне

К новым обязанностям он приступит 1 ноября. В его ведении будут вопросы работы кадровой службы.

Максимов работает в таможенных органах с 1991 года. Свой трудовой путь начал инспектором грузового отдела. Также был первым заместителем главы Приволжского таможенного управления и т.д.