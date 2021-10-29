Сеул, , 14:22 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число женщин-государственных служащих на высших должностях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства по управлению персоналом.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, по состоянию на первую половину 2021 года доля женщин-государственных служащих на высших должностях составила 9,3%.

Известно, что в 2020 году показатель составил 8,5% (132 женщины), а в 2019 году — 7,9% (122 женщины).

Как сообщало ИА REGNUM, доля женщин-руководителей в компаниях Южной Кореи, зарегистрированных на бирже, составляет 5,2%.

Читайте также: Названа доля женщин-руководителей в Южной Корее