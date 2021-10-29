Сеул, 29 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Южной Корее увеличилось число женщин-государственных служащих на высших должностях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства по управлению персоналом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, по состоянию на первую половину 2021 года доля женщин-государственных служащих на высших должностях составила 9,3%.

Известно, что в 2020 году показатель составил 8,5% (132 женщины), а в 2019 году — 7,9% (122 женщины).

Как сообщало ИА REGNUM, доля женщин-руководителей в компаниях Южной Кореи, зарегистрированных на бирже, составляет 5,2%.

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