Париж, 29 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози (2007−2012) подтвердил суду, что он явится на допрос в рамках слушаний по делу об опросах Елисейского дворца, который состоится 2 ноября. Об этом 29 октября сообщает агентство France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Николя Саркози

По данным источника, бывший французский президент заявил, что он прибудет в суд в 13:30 (14:30 мск) и заверил, что не нужно обращаться за помощью правоохранителей в этом вопросе.

При этом ранее Исправительный суд Парижа обязал Саркози явиться на судебные слушания для дачи показаний, а в случае его отказа было дано предписание доставить экс-главу государства на допрос силами органов правопорядка.

Отметим, разбирательство по т.н. «делу о соцопросах для Елисейского дворца» началось в Исправительном суде Парижа 18 октября и обвинение считает, что фигуранты этого дела нарушили правила при заключении контрактов на проведение соцопросов для администрации президента Франции.