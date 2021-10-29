Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сорвал план его партии «Единое национальное движение» (ЕНД) по дестабилизации ситуации в республике. Об этом 29 октября заявил журналистам грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы правительства, изначально в ЕНД якобы планировали, что 2 октября, в день первого тура голосования на выборах в органы самоуправления, Саакашвили выйдет на акцию протеста в центре Тбилиси в толпе своих сторонников. Правоохранители были бы вынуждены арестовать экс-президента, так как его в Грузии заочно осудили.

«Безусловно, это вызвало бы прямое противостояние, полиции пришлось бы применить спецназ, в том числе специальные средства, возможно, водомет, газ, и, по нашей информации, здесь был расчёт на прямое убийство нескольких членов его партии, в том числе оппозиционных лидеров — двух — трёх человек», — сказал Гарибашвили.

После этого, как заявил премьер-министр, Грузию бы охватил хаос, а активисты ЕНД попытались бы захватить ЦИК, парламент и правительство.

Напомним, по данным МВД Грузии, Саакашвили скрытно вернулся на родину 29 сентября. 1 октября он начал публиковать в соцсети Facebook сообщения о своём приезде. К вечеру того же дня экс-президента задержали в квартире Тбилиси. Сам Саакашвили позже предположил, что его передвижения вычисляли по камерам уличного наблюдения.

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