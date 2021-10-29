Варшава, , 14:19 — REGNUM Заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич заявил в эфире телеканала TVP Info заявил, что нелегальная миграция из стран Ближнего Востока и Африки в Польшу может осуществляться из Белоруссии через Украину.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

«Наши исследования говорят, что часть нелегалов, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза, прибывают в Белоруссию не напрямую, а через Украину. Мы это должны учитывать при продолжающемся укреплении наших восточных границ», — заявил Скуркевич.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.