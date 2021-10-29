Пенза, , 14:30 — REGNUM Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел 29 октября онлайн-встречу с представителями деловых кругов и рассказал о готовящихся мерах поддержки бизнеса в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Олег Мельниченко Pnzreg.ru

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В Пензенской области возобновит работу по обеспечению устойчивого развития экономики региональный штаб под руководством председателя правительства Николая Симонова.

«В предыдущий период ограничений деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась существенная государственная помощь — выплачивались компенсации, снижались ставки налогов, продлевались периоды выплаты процентов по кредитам. На данный момент мы также рассматриваем, в случае неблагоприятного сценария развития событий, возможность и способы оказания содействия бизнесу», — заявил Мельниченко.

Это может быть освобождение от арендной платы за пользование государственным имуществом и земельными участками. Главам муниципалитетов поручено проработать этот вопрос на своих территориях. Предоставление данного вида поддержки будет носить заявительный характер, отметил губернатор и добавил, что уже сегодня должно быть ясно, в каком объёме может потребоваться помощь.

Глава Пензенской области поставил задачу контролировать федеральные меры содействия бизнесу, а также подготовить свои (гранты и кредиты).

«Подать заявления на безвозмездный грант можно уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года. Прошу организовать работу по информированию предпринимательского сообщества о порядке получения федеральных грантов», — отметил руководитель региона.

По словам Мельниченко, будут поддержаны работодатели, сохраняющие 90% штата своих сотрудников. Выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых для компаний малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций будет возобновлена с ноября по декабрь текущего года. Также предстоит подготовить подробный анализ каждого вида региональной поддержки предприятий, наиболее пострадавших в первую волну пандемии и оценить эффективность этих мер, определить целесообразность возобновления данных способов оказания помощи бизнесу, резюмировал губернатор Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 30 октября посетить музеи, галереи, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, ледовые катки, салоны красоты и СПА, косметические и массажные салоны, парикмахерские, солярии можно будет только по QR-коду о вакцинации против COVID-19, либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании или официальному документу о наличии противопоказаний к вакцинации. Данные требования будут действовать и после завершения периода нерабочих дней до улучшения эпидситуации.

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