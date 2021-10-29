Москва, 29 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Московский городской суд приговорил 37-летнего YouTube-блогера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Publicdomainpictures.net Приговор

В пресс-службе рассказали, что житель Ленинградской области осуждён за «незаконное получение, распространение и перемещение за пределы РФ сведений, составляющих государственную тайну». Его приговорили к пяти годам лишения свободы, приговор в законную силу пока не вступил.

Андрей Пыж известен как диггер, посещавший различные инфраструктурные объекты, в том числе закрытые и заброшенные. В прокуратуре уточнили, что блогер получил сведения, не имея на них соответствующего допуска, составляющие государственную тайну. Они касались объектов на территории столичного региона.