Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM Казахстанский футбольный клуб «Астана» считает наказание главного тренера команды Андрея Тихонова слишком строгим. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба клуба.

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«Клуб считает решение в отношении главного тренера команды Андрея Тихонова излишне строгим», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «Астана» полностью принимает ответственность за инцидент и в ближайшее время рассмотрит и примет соответствующие меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в матче 25-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» — «Астана» футболисты гостей покинули поле в знак протеста против действий судьи.

После этого Казахстанская федерация футбола (КФФ) дисквалифицировала Тихонова на два года.

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