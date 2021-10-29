Таллин, 29 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Государственное почтовое предприятие Omniva получило 12,9 млн евро прибыли, что в четыре раза превышает аналогичный показатель 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на итоги деятельности за первые девять месяцев 2021 года.

Электронная торговля

Оборот концерна в январе-сентябре вырос на 10 млн евро, достигнув 105,8 млн евро. Одна из основных причин роста — быстрое увеличение объемов электронной торговли на эстонском рынке. В сегменте почтовых отправлений в другие республики Прибалтики доходы Omniva выросли на 25%, а в сегменте международных отправлений — на 5%, несмотря на налоговые изменения на уровне Евросоюза, вступившие в силу нынешним летом.

В сегменте информационно-коммерческих услуг, которые оказывает дочерняя фирма концерна Finbite OU, доход в третьем квартале нынешнего года вырос на 19% в годовом сравнении.

Почтовый концерн Omniva действует в трех странах Балтии, его общий оборот в 2020 году составил 135,6 млн евро. На предприятии занято 2300 человек.